Затримати чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, допоміг його друг

Чоловіка, який увійшов до будівлі Кабінету Міністрів України і погрожував підірвати гранату, затримали після переговорів, які з ним вів його знайомий, волонтер і депутат Бучанської міської ради Василь Олексюк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Побачивши в новинах, я відразу зрозумів, що потрібно вдаватися до якихось дій і знайти можливість, щоб нічого не сталося, я маю на увазі, щоб не загинули, не дай Боже, люди", - сказав Олексюк на брифінгу біля будівлі уряду в середу після затримання зловмисника.

Він підтвердив, що затриманий брав участь у бойових діях, і, говорячи про мотиви вчинку, сказав:

"Це людина, у якої дуже сильний дух і загострене почуття справедливості. Можливо, десь, і з огляду на його поранення, і з огляду на його сьогоднішній побутовий рівень життя, можливо, десь у людини зіграло таке, що він порушив закон".

Водночас Олексюк наголосив, що затриманий працевлаштований, однак дав зрозуміти, що залишається матеріально неблагополучним. Говорячи про можливі мотиви вчинку затриманого, він сказав:

"Ну, якщо у людини за спиною немає якогось блага, я маю на увазі житла чи ще чогось".

"Він працює, він не ходить, не просить гроші, він каторжно працює, він працює на станції технічного обслуговування... Він службу закінчив уже кілька років тому", - розповів волонтер.

За словами Олексюка, затриманий періодично звертався до волонтерів по психологічну, моральну та зрідка матеріальну допомогу, й отримував таку допомогу.

Водночас начальник Нацполіції Ігор Клименко зазначив:

"Ситуація нестандартна, тому що це був учасник АТО, який пройшов жорна бойових дій, який був двічі поранений, у тому числі мав черепно-мозкову травму, і скоїв цей злочин через те, що такі склалися у нього життєві обставини".

Як повідомлялося, до будівлі Кабінету Міністрів України увійшов невідомий чоловік, який погрожував підірвати гранату. У столиці було розпочато спеціальну поліцейську операцію, з чоловіком вели переговори.

Депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко повідомив, що чоловік - сапер і ветеран добровольчого батальйону "Айдар", раніше зазнав контузії.

Пізніше голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці затримали і знешкодили чоловіка, він буде підозрюваним. Водночас Клименко наголосив, що затриманий мав у руках бойову гранату, яка могла завдати шкоди і людям, і державній будівлі.