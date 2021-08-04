Чоловік, який захопив Кабмін, пройде психіатричну експертизу

Глава МВС Денис Монастирський дав перші коментарі щодо ситуації з загарбником Кабінету міністрів Володимиром Прохнич, повідомляє Страна.ua.

Міністр повідомив, що Прохнича чекають слідчі дії, а також психіатрична експертиза.

"У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду" , - написав Монастирський.

Крім того, він підтвердив, що граната була бойовою, а також подякував другові чоловіка, який переконав того здати зброю.

"Так що у колишнього атошника з'являється шанс уникнути в'язниці, якщо експертиза визнає його неосудним ", - коментує слова Монастирського телеграм-канал "Політика країни".

Нагадаємо, Володимир Прохнич з бойовою гранатою увірвався в будівлю Кабміну 4 серпня. Він захопив двох заручників і погрожував, що підірве боєприпас. Правоохоронці почали спецоперацію, а з самим загарбником став говорити його знайомий. У підсумку чоловіка вдалося затримати.

У поліції вже анонсували, що проти нього збираються відкрити справу за чотирьма статтями, санкція однієї з яких досягає 15 років в'язниці.