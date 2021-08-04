З'явилися фото репетиції військових до параду на День Незалежності

3 серпня пройшла перша репетиція парадних розрахунків до військового параду на честь Дня Незалежності України, повідомляє Деловая столица.

Зазначено, що на злітну смугу ДП "Антонов" зʼїхалися тисячі військовослужбовців і співробітників силових структур.

Пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії представлять 4 "коробки": військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул", кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії і зведений оркестр Національної гвардії України.

Передбачається, що в цьому році парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Основною відмінністю стало те, що тепер ногу під час руху потрібно піднімати на 10-15 см.