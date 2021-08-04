Ірина Федишин на гастролях з чоловіком: романтичне селфі

Співачка Ірина Федишин активно гастролює Україною. Зараз вона перебуває на Вінниччині, де в перерві між концертами сфотографувалася з коханим, який також є її продюсером, повідомляє 24 Канал.

Ірина Федишин і Віталій Човник не соромляться показувати почуття на камеру. Навіть після 15-ти років шлюбу їм вдається зберігати романтику в стосунках, сповна насолоджуватися один одним.

Нове фото Ірини Федишин з чоловіком

Виконавиця та її коханий багато часу проводять разом, адже разом працюють. Вони з задоволенням мандрують Україною, вивчають її нові куточки під час гастролей. Відправившись на Вінниччину, Ірина та Віталій зробили атмосферне селфі в одному з закладів, де зупинилися на обід.