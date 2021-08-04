Українські веслувальниці пробилися до півфіналів з чудовими показниками

Українка Людмила Лузан вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо у веслуванні на каное на дистанції 200 м із третім загальним результатом, повідомляє УНИАН.

У кваліфікації Лузан з показником 45,571 сек. виграла свій заїзд та вийшла до півфіналу з третім загальним результатом. У інших заїздах кращий за українку час показали американка Невін Гаррісон (44,938) та канадка Лорен Венсан-Лапуан (45,408).

На дистанції 500 м на байдарках право виступити у півфіналі здобули ще дві українки - Юлія Юрійчук та Марія Повх, які у своїх заїздах фінішували на третій та другій позиціях відповідно.

Півфінальні та фінальні заїзди Олімпіади-2020 на каное-одиночці на 200 м та байдарці-одиночці на 500 м відбудуться 5 серпня.