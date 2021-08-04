Ринок землі: де продано найбільше ділянок

З початку запуску ринку землі 1 липня вже зареєстровано 3 792 угоди на земельні ділянки загальною площею 7 039 га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Відзначається, що заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 4 403 нотаріусів. Найбільше заяв - 4 931, з яких узгоджені 4 324, в черзі на розгляд - 38, відмову отримали - 569.

Найпопулярнішими виявилися землі Київської області - укладено 552 договори на земельні ділянки загальною площею 556,9 га.

Далі за кількістю укладених договорів іде Полтавська (417 угод на 963,6 га) та Сумська область (292 угоди на 376,9 га).

Нагадаємо, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня цього року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям буде вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.