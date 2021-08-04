Зростання світових інвестицій в ВДЕ став рекордним

Світові інвестиції у відновлювану енергетику (вітер, сонце, «зелені» технології) склали $174 млрд в першому півріччі поточного року, перевищивши торішній показник за аналогічний період на 1,8%, свідчать дані BloombergNEF, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що, незважаючи на рекордний показник за даний період, темп інвестування в ВДЕ недостатній для істотного уповільнення глобального зростання викидів СО2.

Крім того, рівень інвестицій в першій половині 2021 року був на 7% нижче, ніж за попередні шість місяців.

"Інвестиції у відновлювану енергетику встояли перед наслідками пандемії ... Чого не скажеш про інші сектори в сфері енергетики, де ми спостерігали безпрецедентну волатильність", - зазначив глава аналітичного відділу в BloombergNEF Альберт Ченг.

При цьому він також підкреслив, що зростання на 1,8% мало про що говорить і вказав на необхідність різкого нарощування інвестицій в ВДЕ на глобальному рівні, щоб стати на шлях кліматичної нейтральності.

Як наголошується, зростання, проте, демонструє стійкість ключових галузей в умовах різкого збільшення цін на сировину в цьому році.