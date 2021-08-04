Яблучний Спас-2021: дата, історія і традиції свята

Другий Яблучний Спас і Преображення Господнє-2021 святкуємо 19 серпня. У цей день дотримуються важливих народних традицій, повідомляє Сегодня.

Яблучний Спас - коли святкується

Яблучний Спас-2021 настає незабаром після Медового Спаса Маковія. Це Другий Спас, найбільш важливий у низці трьох літніх Спасів, а тому він ще називається Великим Спасом.

З цими святами, присвяченими Христу Спасителю, врожаю і щедрим дарам природи, пов'язано багато ритуалів, обрядів і прикмет. Про історію і традиції найсмачнішого Яблучного Спаса читайте далі в матеріалі.

Коли Яблучний Спас у 2021 році

Лише за п'ять днів після Першого Медового Спаса, йде Другий Спас – він же Яблучний. Щорічно Яблучний Спас припадає на 19 серпня, і у 2021 році випадає на четвер.

Яблучний Спас: історія свята

В цей же день, 19 серпня, православна церква відзначає важливе свято – Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

Ця дата відзначається на честь явлення Божественної величі й слави Ісуса під час молитви на горі своїм найближчим учням – Петрові, Якову та Іоану.

Ісус Христос постав перед апостолами в оновленому вигляді, його обличчя засяяло, одяг став білосніжним. А понад ними пролунав Божий голос: "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайте".

Традиції Яблучного Спаса

Зі святом Преображення Господнього в народі пов'язують прикмети, які вказують на перетворення природи, а також поворот з літа на осінь.