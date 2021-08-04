Пожежі в Туреччині дійшли до житлових районів, людей евакуювали

Пожежа в житловому районі на півдні Туреччини змусила людей евакуюватися, через сильний вітер полум'я продовжує поширюватися, повідомляє Европейская правда.

Пожежа почалася в районі Бейджилер в провінції Мугла і поширилася на чотири райони в напрямку Бодрума.

Полум'я, яке швидко поширилося через сильний вітер, змусило жителів одного району покинути свої будинки.

Раніше міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що через пожежі на півдні країни були евакуйовані 16 603 жителів.

За словами міністра сільського і лісового господарства країни, з моменту першого спалаху минулої середи, в цілому було локалізовано 152 пожежі. Тривають спроби загасити 11 пожеж.

За даними турецької влади, з пожежами борються 16 літаків, дев'ять БПЛА, 51 вертоліт, один безпілотник, 805 цистерн з водою і 5200 осіб.

Гасіння пожеж ускладнює сильна спека: в Мармарисі була рекордно висока температура +45,5 градусів за Цельсієм.