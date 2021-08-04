Українці встановили рекорд з продажу валюти

У липні 2021 року українці купили готівкової і безготівкової іноземної валюти на загальну суму близько $ 2,11 млрд в еквіваленті, тоді як продали майже на $2,45 млрд. Чистий продаж - $ 341 млн. Про це свідчить інформація Національного банку про операції фізосіб з продажу-купівлі інвалюти, повідомляє UBR.

Населення традиційно віддає перевагу операціями з готівковою валютою. За даними регулятора, сума купівлі готівкових доларів і інших валют у липні склала $ 1,78 млрд, що не тільки перевищує результат червня, але також є максимальним показником з грудня 2013 року ($ 2,23 млрд).

У той же час загальний обсяг продажу готівкової валюти за місяць досяг рекордної позначки - майже $ 2,07 млрд (останні доступні дані на сайті НБУ - за лютий 2012-го).

Щодо безготівкової валюти липневі суми такі: купівля - $ 326 млн, а продаж - $ 379 млн.