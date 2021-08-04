Опитування показало найбільш важливі проблеми для України

У липні порівняно з червнем із 64% до 68,7% зросла частка тих, хто вважає, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, яке 24 липня - 1 серпня провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

При цьому, частка тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямку, знизилася з 20% до 16,1%.

"Також під час інтерв’ю респонденту пропонувався перелік проблем і респондента просили обрати топ-3 найбільш важливі проблеми для України.

Топ-проблемами для України (серед пропонованого респонденту переліку) є війна на Донбасі (63,9% респондентів зараховують проблему до топ-3, а 27,9% вважають проблемою №1), корупція (відповідно, 56,3% і 24,6%), безробіття (44% і 20,4%) і комунальні тарифи (41,9% і 10,2%)", - йдеться у повідомленні.

КМІС провів опитування з 24 липня-1 серпня 2021 року. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитали 2028 респондентів, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%.