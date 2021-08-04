Дівчина Шишова закликала білорусів замість квітів брати зброю

Дівчина білоруського активіста Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним у київському парку, Божена Жолудь закликала співгромадян брати до рук зброю і боротися з режимом Олександра Лукашенка, повідомляє УНИАН.

Жолудь констатувала, що мирні акції себе вичерпали. І перемогти режим у Республіці можна лише силовим методом.

"Їм просто чхати, що ми тут стоїмо, щось кричимо. Я прошу покласти квіти, плакати й почати не мирний протест. Взяти до рук вила нарешті. Я думаю, Віталій цього дуже хотів би. Щоб всі зрозуміли, що мирно у нас нічого не вийде. Тільки якщо ми об’єднаємося і візьмемо до рук зброю проти них. Це єдиний варіант, за якого ми можемо перемогти режим" , – заявила вона у мікрофон.

Дівчина попросила, щоб її почули білоруси у всіх куточках країни.

"Мирним шляхом більше нічого не вирішити" , – наголосила Божена.

Смерть Віталія Шишова

Голову громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вчора вранці на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – - самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.