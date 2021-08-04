Все більше українців не схвалюють діяльність Зеленського – опитування

Діяльність президента України Володимира Зеленського схвалюють 29,3% українців, тоді як не схвалюють 56,1%. Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 24 липня до 1 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас у КМІС відзначають зниження рівня підтримки діяльності нинішнього глави держави: у червні 2021 року про підтримку дій Зеленського заявляли 34,1% респондентів, не підтримували його 52,7%.

Згідно з результатами дослідження, проведення дострокових президентських виборів підтримують трохи менше українців, ніж не підтримують (43,2% проти 46%).

Одночасно респонденти швидше підтримують проведення дострокових парламентських виборів (48,7% проти 38,3% тих, хто не підтримує).

Опитування громадської думки проводили методом особистого інтерв'ю 2 028 респондентів старше 18 років, які проживають у 105 населених пунктах усіх підконтрольних регіонів України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50% і 1,5% - для показників близьких до 5%.