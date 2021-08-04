Підготовка дитини до школи: хто отримає грошову допомогу

В Україні ввели одноразову грошову допомогу для підготовки дітей шкільного віку до початку навчального року. Розмір такої допомоги визначено у розмірі 2000 грн на кожну дитину віком від 6 до 18 років (станом на 1 серпня 2021 року) з багатодітних малозабезпечених сімей, повідомляє Обозреватель.

Відповідний проєкт постанови прийнятий урядом у середу, 4 серпня. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання Кабміну в YouTube.

Для отримання одноразової грошової допомоги багатодітна сім'я повинна бути одержувачем державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям станом на 1 серпня 2021 року. Для отримання такої виплати заявнику не потрібно буде нікуди звертатися самостійно. Допомога буде надана автоматично структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за матеріалами одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям з числа багатодітних сімей.

Очікується, що одноразову допомогу зможуть отримати 144 717 дітей з багатодітних малозабезпечених дітей. Для цього з держбюджету виділять 290 млн грн в межах коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення".