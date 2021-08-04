Чауса катували українські спецслужби - адвокат
Адвокат колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець звинуватив українські спецслужби у катуванні його підзахисного. Про це він заявив у ефірі одного із телеканалів, повідомляє Деловая столица.
"Застосовувалося катування… Над ним просто знущалися там: 50 днів він був прикутий до ліжка — там, де він перебував, а я вважаю, що він перебував в українських спецслужб… Близько місяця йому не давали навіть митися, постійно там вмикали-вимикали світло", — сказав Кравець.
Він стверджує, що у
"викраденні пана Чауса, як у вивезенні його (з України), так і у ввезенні назад була задіяна дуже велика кількість спецслужб як України, так і зарубіжних країн".
"Наскільки мені відомо, розслідування є, причому розслідування також здійснюють кілька органів за тим самими фактами", — підсумував Кравець.