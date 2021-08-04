Захоплення Кабміну: стали відомі мотиви нападу

Колишній учасник АТО на Донбасі Володимир Прохнич, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабінету міністрів України, був незадоволений роботою держустанови і неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців﻿. Про це заявила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимец, повідомляє Деловая столица.

За її словами, зараз чоловіка доставили в Печерське управління поліції, де з ним працюють слідчий і процесуальний керівник.

"З якою метою він прийшов до адмінбудівлі і чого хотів домогтися, з'ясовується. У загальних рисах: невдоволення роботою держустанови і неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців" , — написала Максимець.

Нагадаємо, 4 серпня чоловік увірвався в будівлю уряду в центрі Києва, погрожуючи підірвати бойову гранату. Поліція провела спецоперацію, будівля Кабміну було оточено. Пізніше чоловіка затримали. Його звуть Володимир Прохнич, колишній учасник АТО, йому 43 роки. Проти нього буде відкрито кримінальну справу за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років в'язниці.