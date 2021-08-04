Відкрити ресторан в один клік: Кабмін схвалив експериментальний проєкт

Тепер відкрити ресторан (кафе), салон краси або магазин в Україні стане простіше. Кабінет міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту щодо спрощення умов для відкриття і ведення підприємницької діяльності шляхом відправлення одного запиту через портал "Дія", повідомляє Обозреватель.

Відповідний проєкт постанови ухвалено урядом у середу, 4 серпня. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання Кабміну в YouTube.

Як говориться в пояснювальній записці до документа, нині для відкриття свого ресторану, салону краси або магазину необхідно вжити низку заходів, пов'язаних як із реєстрацією суб'єкта господарювання, так і з отриманням дозвільних документів, наданням декларацій, відкриттям банківських рахунків та інше. У зв'язку з цим виникла необхідність у спрощенні цього процесу шляхом реалізації експериментального проєкту в межах надання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець" на порталі "Дія".

Зокрема, лише за одним запитом (заявою) буде можливість отримати такі послуги: