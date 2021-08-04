Відкрити ресторан в один клік: Кабмін схвалив експериментальний проєкт
Тепер відкрити ресторан (кафе), салон краси або магазин в Україні стане простіше. Кабінет міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту щодо спрощення умов для відкриття і ведення підприємницької діяльності шляхом відправлення одного запиту через портал "Дія", повідомляє Обозреватель.
Відповідний проєкт постанови ухвалено урядом у середу, 4 серпня. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання Кабміну в YouTube.
Як говориться в пояснювальній записці до документа, нині для відкриття свого ресторану, салону краси або магазину необхідно вжити низку заходів, пов'язаних як із реєстрацією суб'єкта господарювання, так і з отриманням дозвільних документів, наданням декларацій, відкриттям банківських рахунків та інше. У зв'язку з цим виникла необхідність у спрощенні цього процесу шляхом реалізації експериментального проєкту в межах надання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець" на порталі "Дія".
Зокрема, лише за одним запитом (заявою) буде можливість отримати такі послуги:
- держреєстрація фізособи підприємцем, а також змін до відомостей про фізособу-підприємця;
- держреєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту;
- надання повідомлень про використання або про відмову від використання єдиного рахунку;
- реєстрація платником єдиного податку;
- реєстрація платником ПДВ;
- видача ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю алкоголем, сигаретними виробами, а також рідинами для електронних сигарет;
- видача ліцензій на оптову торгівлю пальним і на його зберігання;
- отримання довідки про внесення місця зберігання алкоголю і сигаретних виробів у відповідному Держреєстрі;
- повідомлення про прийняття працівника на роботу;
- реєстрація РРО;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази;
- держреєстрація потужностей оператора ринку харчових продуктів;
- видача дозволу на початок виконання робіт підвищеної безпеки;
- відкриття банківського рахунку.