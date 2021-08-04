Настя Каменських і Потап проводять відпустку з мамами в Хорватії

Відома українська співачка Настя Каменських (NK) і її чоловік продюсер Олексій Потапенко (Потап) вирушили на відпочинок до Хорватії. Пара взяла з собою у відпустку друзів і близьких, серед яких мама Насті – Лідія Петрівна, а також мама Потапа – Людмила Анатоліївна, повідомляє Обозреватель.

Співачка опублікувала тепле сімейне фото з відпочинку на особистій сторінці в Instagram. Настя написала пост про сім'ю і підкреслила, що вона для неї завжди буде стояти на першому місці.

"Я виросла в дуже добрій турботливій, повноцінній і повної любові сім'ї! Сім'я для мене завжди буде стояти на першому місці. А наші усмішки, подорожі та враження нехай будуть самими незабутніми моментами в житті! Зараз буде дуже стандартно написано, але цінуйте, любите і оберігайте один одного" – написала співачка.

NK і Потап зі своїми матерями. Джерело: instagram.com/kamenskux

До слова, мама Насті позувала в світлій блузі й білих кюлотах. Образ вона завершила ультрамодними мюлями, чорною сумочкою і сонцезахисними окулярами. Мама Олексія також для прогулянки обрала світлі відтінки одягу. Вона одягла білий комбінезон і підібрала до нього молочного кольору мокасини. Родзинкою цього образу стали жовта сумочка і сонцезахисні окуляри.

Настя зі своєю мамою Лідою. Джерело: instagram.com/kamenskux

Крім матерів Насті й Потапа, насолоджуватися сонцем і блакитною водою з ними вирушила найкраща подруга співачки Анна Андрійчук.