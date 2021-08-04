Грецію охопили лісові пожежі: більше 300 людей евакуйовано

Грецію на тлі сильної спеки і вітрів охопили масштабні лісові пожежі, в результаті яких згоріли дерева, будинки і машини. Через стихію довелося евакуювати понад 300 осіб, повідомляє Ліга.net.

Повідомляється, що пожежі почалися через аномальну спеку поряд з місцевими сильними вітрами.

Увечері 3 серпня в передмісті Афін з вогнем боролися 520 пожежників, 17 наземних команд, 150 пожежних машин, дев'ять вертольотів і сім літаків.

В цілому 315 осіб були перевезені грецькою поліцією в безпечне місце. Тих, у кого згоріли будинки, повинні розмістити в готелях за рахунок держави.

В результаті стихії постраждали семеро людей, їх госпіталізували. Всього відомо про понад 80 лісових пожеж в Греції за добу: на острові Евбея, на півострові Мані, в області Мессинія на півострові Пелопоннес і в інших районах країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що серед постраждалих українців немає. Він також заявив, що Україна готова надати Греції необхідну допомогу.

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