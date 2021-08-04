"NON STOP" - офіційний партнер турнірів UPEA

Українська Професійна кіберспортивного Асоціація і NON STOP ™ оголошують про початок співпраці. У партнерстві з брендом пройдуть змагання другого турнірного сезону UPEA: Legion Студентська Ліга і Legion Чемпіонат України по CS: GO і Dota 2, повідомляє Gameinside.

NON STOP ™ представлений на ринку України з 2005 року і є першим українським енергетичним напоєм, частка ринку якого зараз перевищує 23%. Його принциповою відмінністю від інших енергетиків яв6ляется поліпшена формула, а також вміст натуральних інгредієнтів і вітамінних комплексів.

"Кіберспорт - одна з найяскравіших і швидкозростаючих світових індустрій, а кількість українських геймерів і уболівальників, які одночасно є вагомим ядром цільової аудиторії бренду, стає дедалі більше. NON STOP ™ в якості джерела енергії, сили та інтелекту для тих, кому мало 24 годин в добу, із задоволенням продовжує брати участь у соціально значущих ініціатив і подій, метою яких є підтримка розвитку українського кіберспорту і допомогу в створенні його цілісної екосистеми, "- Анна Малахова, Digital-менеджер групи Компаній« Нові Продукти ».

"Ми раді вітати NON STOP ™ серед наших партнерів. Дуже радує, що до нас приєднується все більше продуктових брендів і більш того українських брендів. У NON STOP ™ вже є кіберспортивний досвід, вони розуміють аудиторію, тому я впевнений, що разом ми зможемо реалізувати багато цікавих проектів, "- голова правління UPEA Олександр Кохановський.

Для бренду це вже не перша інтеграція в киберспорте, адже в компанії розуміють, що кіберспортивного аудиторія чітко відповідає їх продукту, оскільки NON STOP ™ завжди стане в нагоді, коли треба отримати додатковий заряд бадьорості і сил під час напруженої гри.