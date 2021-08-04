Експерименти з ФОПами і накопичувальні пенсії: що прийняв Кабмін

Кабмін 4 серпня розпочався зі спортивної теми. Про захоплення будівлі уряду напередодні ніхто навіть не згадав, повідомляє Страна.ua.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував нашим спортсменам за перемоги на Олімпіаді, і пообіцяв платити тренерам більше. Правда, вже з наступного року (їм будуть доплачувати 10-15% за особливі умови праці).

Також Денис Шмигаль повідомив: робота над проектом по накопичувальній пенсійній системі йде повним ходом. Вже з осені він буде внесений до парламенту, і, як розраховує Шмигаль, оперативно прийнятий. З тим, щоб з 2021 року в Україні почали запускати накопичувальні пенсії.

Іншого способу істотно підвищити пенсії немає, - визнав Шмигаль.

Бар'єри для ГМО

В Україні хочуть гармонізувати законодавство з ГМО з європейським. Законопроект на цю тему затвердив Кабмін. У документі кілька нововведень. Вони, зокрема, стосуються реєстрації генно-модифікованих організмів, оцінки їх ризиків, маркування продукції з ГМО.

Варто зазначити, що законодавство по генно-модифікованим організмам в Україні є і зараз, але, як визнають в пояснювальній записці до нового проекту, воно "недосконале" і унеможливлює державний контроль за обігом ГМО. А також створює передумови для розвитку тіньового ринку "мутантів". Тобто, уряд фактично визнає, що ситуацію з генно-модифікованими організмами в країні на сьогоднішній день не контролюють. І що в результаті споживають українці - питання відкрите.

Якщо новий законопроект приймуть, на ввезення незареєстрованих ГМО потрібно буде отримувати дозволи першого рівня ризику, а на проведення генно - інженерної діяльності - дозвіл другого рівня ризику. Також дозвільні документи потрібно буде оформляти на транзит ГМО.

Планують заборонити обіг харчових продуктів з ГМО до державної реєстрації джерела генно-модифікованого організму. Остання передбачає внесення ГМО в єдину базу із зазначенням подальшої мети його використання. Держкомісія повинна протягом 90 днів з моменту отримання матеріалів реєстраційного досьє оцінити потенційну шкоду ГМО для людей і екології. І тільки після цього вирішити - давати добро на реєстрацію чи ні.

Обов'язковим стане детальне маркування продукції з ГМО, із зазначенням реєстрації останнього, потенційних ризиків та ін.

Також Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення законодавства щодо ГМО.

По-суті, "експерименти" з ГМО пропонується прирівняти до роботи з біологічно активними речовинами, мікроорганізмами та продуктами біотехнологій. За невиконання правил поводження таких речовин хочуть ввести підвищені штрафи. Якщо зараз вони становлять 5-8 неоподатковуваних мінімумів (для посадових осіб - 7-10), то буде 200-300 неоподатковуваних мінімумів, а для посадових осіб - 700-1000 неоподатковуваних мінімумів.

Укрзалізниця розведе мости

Кабмін вніс зміни до статті 99 Статуту залізниць України. Виправлення, на перший погляд, незначне, але дуже важливе. Йдеться про зміст розвідних мостів. Укрзалізниці прописали цілий список вимог - як їх утримувати.

Зокрема, обов'язковим буде наявність навігаційного обладнання, забезпечення за власний рахунок підйому, розкриття прогінних споруд для пропуску суден, в разі загрози виникнення надзвичайної ситуації - провести "розрулювання" логістичних потоків. Також залізничі повинні будуть щорічно подавати до Морської адміністрації дані про заплановані ремонти мостів і прогінних споруд.

Варто відзначити, що зараз перевізники вносять плату за розведення мостів, що, як зазначено в пояснювальній записці, негативно впливає на розвиток річкового судноплавства і здорожує річкову логістику. Тобто, витрати вирішили перекласти з приватних компаній на державну УЗ.

БЕБ допустили до зброї

Бюро економічної безпеки повноцінно ще не запрацювало, але вже фактично отримало доступ до зброї. Кабмін вніс зміни в Положення про дозвільну систему, вказавши, що порядок покупки, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, боєприпасів, який зараз діє для Нацполіціі, Збройних сил, ГБР, НАБУ, Службі судової охорони та ін, буде поширюватися також на бюро економічної безпеки. Сам порядок визначається не тільки законами і законодавчими актами Кабміну, а й нормативно-правовими актами силових органів, а тепер - і БЕБ.

Бізнес через Дію

В Україні стане простіше стати підприємцем. Кабмін дав добро на експериментальний проект зі спрощення умов для відкриття бізнесу.

"Спрощення" полягають у тому, що відкрити свій бізнес тепер можна буде через додаток "е-підприємець" в "Дії". Тобто, не потрібно бігати по різних інстанціях з пачками документів.

Через "Дію", зокрема, по одному запиту можна буде отримати:

Державну реєстрацію фізособи-підприємця

Держреєстрацію змін про ФОП

Держреєстрацію ТОВ на підставі модельного статуту

Реєстрацію платника єдиного податку, ПДВ

Видачу ліцензії на роздрібну та оптову торгівлю алкоголем, тютюном, а також на оптову торгівлю паливом і його зберігання

реєстрацію РРО

Подачу інформації по вакансіях

Відкриття банківського рахунку та ін.

У пояснювальній записці говориться, що зараз відкриття і ведення свого бізнесу, пов'язаного, наприклад, з відкриттям кафе, магазину чи салону краси, пов'язані з масою процедур - від реєстрації та отримання різного роду дозволів до відкриття банківського рахунку. Тому підприємцям вирішили спростити життя, що дозволить їм заощадити час і кошти.

ЄСВ по-новому

З подачі Мінсоцполітики Кабмін затвердив постанову, яка вносить зміни до Порядку нарахування і сплати ЄСВ.

Зокрема, прописаний обов'язок сплачувати єдиний соціальний внесок за працівників, які беруть відпустки за свій рахунок, якщо вони є усиновителями або опікунами дітей з інвалідністю або важкими захворюваннями. Відзначимо, що такі відпустки можуть бути досить тривалими - по кілька років.

І в чинному законодавстві прописано, що ЄСВ за цей період не сплачується, хоча людина і вважається оформленою на роботу. Тобто, втрачається страховий стаж для пенсії. У законі про соцдопомогу дітям з інвалідністю цей недолік вже виправили. Але, щоб норма почала працювати, її внесли ще й в порядок нарахування ЄСВ.

Покривати витрати на ЄСВ планують не за рахунок роботодавців, а з бюджету. У цьому році планується виділити близько 80 тисяч гривень, до 2024 року фінансування цієї програми виросте до 100 тисяч гривень.

Експеримент з соцдопомогою

Мінсоцполітики з серпня запускає новий пілотний проект - з надання соціальної допомоги і соцпослуг в територіальних громадах.

Послуги надаватимуть нові КП - центри соціальних служб. Вони будуть в тому числі, вибирати підрядників, а це можуть бути і приватні компанії.

Мета - охопити соцдопомогою не менше 85% сімей, які потрапили у важкі життєві обставини.

Для участі в експерименті місцева влада може подати заявки до 1 жовтня цього року в Нацсоцслужбу. Потрібно вказати в тому числі, потреби в комп'ютерній техніці, велосипедах, скутерах та ін., Тобто, екіпірування інспекторів буде серйозним. На експеримент планується пустити гроші, отримані від Міжнародного банку реконструкції та розвитку під програму "Модернізація системи соціальної підтримки населення". Але скинутися запропонують також місцевій владі.

У прикордонній зоні посилюють контроль

У прикордонних зонах вздовж лінії розмежування на Донбасі і в Херсонській області на підходах Криму посилять режим.

Кабмін прийняв з цього приводу окрему постанову. У пояснювальній записці, зокрема, зазначено, що після проведення адмінреформи території деяких місцевих громад розширилися, в тому числі, за рахунок прикордонних зон. Але правила прикордонних зон там не діють.

Також зазначено на можливість загострення ситуації на кордоні, що пов'язано з проведенням полювання або масових заходів. Тому, наприклад, полювання в профілактичній смузі взагалі вирішили заборонити, правила експлуатації самохідних суден, безпілотників і малої авіації посилили (про виїзди/вильоти потрібно буде інформувати прикордонників).

ТЕЦ віддають за борги

Прогнози експертів про те, що "Нафтогаз" буде поступово підминати під себе ринок і фактично виходить на нове коло монополізації - тепер уже не тільки щодо поставок газу, але з обслуговування клієнтів - починають збуватися.

Кабмін своєю постановою передав НАКу пакети акцій, які належали державі в статутних капіталах ряду підприємств - "Криворізької теплоцентралі", "Дніпровської теплоцентралі", "Миколаївської теплоцентралі", Одеської ТЕЦ, "Херсонської теплоцентралі". А також повністю - державне підприємство Сєвєродонецька теплоцентраль.

Фактично теплові потужності дістаються "Нафтогазу" за борги. Ще в минулому році підприємства заборгували НАКУ порядку 5,7 млрд гривень. Але, що цікаво, 1,3 млрд від цієї суми - це штрафи і пеня, накладені на боржників "Нафтогазом". Тобто, частково НАК сам загнав тепловиків в борги.

Цього року борги перед "Нафтогазом", нібито, можуть вирости ще на 2,5-3,5 млрд, тобто, в цілому на кінець опалювального сезону перевищать 8 млрд, - підрахували в Кабміні

Тому НАКу вирішили передати акції, щоб не "вимивати з компанії кошти".

Варто відзначити, що "Нафтогаз" отримав дозвіл від АМКУ на концентрацію ще в минулому році. Але повноцінно зайти на теплоелектроцентрал йому не дозволяла дія режиму ПСО за цінами.

Концентрацію планується провести до кінця серпня. Після чого на теплових підприємствах хочуть посилити платіжну дисципліну. Зокрема, заборонити необгрунтовані і сумнівні закупівлі за завищеними цінами, інвентаризувати абонентську базу і мережі, посилити роботу з вибивання боргів, "оптимізувати" тарифи та ін.

Мости по передоплаті

Кабмін дозволив видати передоплату на роботу по ряду ділянок автомагістралі Бориспіль-Дніпро- Запоріжжя - Маріуполь (мости в Запоріжжі і Кременчуці) і будівництво мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському кордоні. Передоплата може бути профінансована на термін до 9 місяців. Сума - до 100% від вартості матеріалів і конструкцій, необхідних для будівництва.

Тобто, фактично роботи ще і не почалися, а підрядник уже отримає гроші. Відзначимо, що підрядником по цьому об'єкту є турецька компанія Onur.

У пояснювальній записці говориться, що заводи не відпускають свою продукцію в борг, а на автомагістраль потрібно 8,6 тисяч тонн металоконструкцій вартістю 1,2 мільярда гривень тільки по одній ділянці, а таких кілька. На прикордонний мостовий перехід металоконструкцій потрібно майже на 1,3 млрд.

Нібито підрядник вже і так заборгував за поставлені металоконструкції більше мільярди гривень.

Таким чином, загальна потреба у фінансуванні - понад 4,6 млрд гривень.

Пільгова іпотека для українців

Кабмін прописав як приватна "Українська фінансова житлова компанія" (її в минулому році заснував Мінфін) буде забезпечувати громадян квартирами по лізингу або в кредит.

У бюджеті на цей рік прописали, що Мінфін в цьому році випустить облігації зовнішньої державної позики, викупить їх в держвласність і проведе за рахунок цього додаткову емісію "Укрфінжілья". Облігацій планується випустити на 20 млрд гривень.

Нібито, це буде зроблено для того, щоб забезпечити продажу житла цією компанією на пільгових умовах. Відзначимо, що до "Української фінансової житлової компанії" в минулому році приєднали Державну іпотечну установа, яка займалася пільговим кредитуванням.

Тепер Кабмін вирішив прописати як буде працювати нова схема.

Зокрема, зазначено, що на квартиру в лізинг або кредит мають право такі категорії громадян:

бюджетники

внутрішньо переміщені особи, дані про яких є в Єдиній інформаційній

Для отримання житла на умовах фінансового лізингу сім'я повинна мати дохід за останні 6 місяців не більше 10 -кратного розміру середньої зарплати по даному регіону. Вік заявника - не більш 70 років. Ні у кого з родини не повинно бути у власності житла протягом останніх п'яти років. Або ж сім'я потребує поліпшення умов.

Договір лізингу буде полягати на 20 років. Під нього можна взяти житло, побудоване не більш 20 років тому. Нормативна площа на одну людину - не більше 21 квадрата плюс 10,5 квадратів на сім'ю, але не більше 94,5 квадратних метра. Вартість нерухомості не може перевищувати розрахований Мінрегіоном тариф по будівництву житла більше ніж в 1,25 -1,75 раз (останні показники - для мегаполісів).

Відсоткова ставка в постанові не зазначена. Говориться лише, що платіж буде включати частину вартості самого житла, вартість Фінресурси і винагороду лізингової компанії. Останнє вона розрахує собі сама, з урахуванням витрат.

По іпотеці умови практично ті ж, але окремо зазначено, що процентна ставка повинна бути фіксованою на весь термін іпотеки (до 240 місяців), порядок погашення кредиту - ануїтет. Це найбільш невигідний для позичальника вид кредиту, коли виплати йдуть рівними частинами (немає зменшення суми в міру виплат), причому, спершу відсотки, а потім тіло кредиту. Відсотки знову таки не вказані. Відзначається, що вони будуть розраховані додатково - в залежності від вартості фінансового ресурсу.

Мінімальний внесок по іпотеці - 20% від нормативної вартості житла. Для позичальників за пільговими кредитами різницю у відсотках компенсуватимуть з бюджету. Як ми вже писали, українцям обіцяні пільгові кредити на житло під 7% річних.

Дітям до школи

Кабмін прийняв рішення про запуск в Україні ще одного виду соцдопомоги - на підготовку до школи. Вона буде надаватися малозабезпеченим сім'ям в розмірі 2 тисяч гривень на кожну дитину з 6 до 18 років.

На цю допомогу з бюджету знадобиться майже 290 млн, на які планується підготувати до нового навчального року 144,7 тисяч дітей. Що можна купити за 2 тисячі гривень, якщо збір учня до школи тягне, в кращому випадку, на 5 тисяч-питання відкрите. Але малозабезпеченим сім'ям зайва копійка в будь-якому випадку стане в нагоді.

Відмова від вугілля і зелена енергетика

В Україні затвердили енергетичну стратегію. Парадоксально, але при нинішній масштабній кризі на ринку енергетики, до сьогоднішнього дня такого документа не було. Сам документ був розроблений ще в минулому році на виконання указу президента.

Стратегія розрахована до 2025 року. Це досить об'ємний документ, в якому не так багато конкретики. Все ж загальне уявлення про те, куди будуть рухати наш енергоринок, він дає.

За електроенергії, наприклад, прописаний курс на синхронізацією з європейською енергосистемою і від'єднання від енергосистем РФ і Білорусі. Сам факт прив'язки нашої об'єднаної енергосистеми в російській і білоруській в стратегії розцінюється як загроза нацбезпеці.

За ТЕС зазначено, що майже всі блоки застаріли і будуть виводитися з експлуатації, реконструюватися або замінюватися іншими потужностями.

У стратегії розглянуто три сценарії для енергосистеми.

Перший - без змін, тобто, за умови що нічого мінятися не буде. Це створить ризики повного розбалансування системи енергозабезпечення та ризики соціальної напруги.

Другий сценарій - "недружній вплив". Мається на увазі наростаюча залежність від російського енергоринку, в тому числі, щодо постачання палива для АЕС і нафтопродуктів. У підсумку, як прогнозують розробники, енергополітика України стане повністю залежною від РФ.

Третій сценарій - "позитивної трансформації". Він, зрозуміло, в пріоритеті. Йдеться про повну синхронізацію з енергоринком Європи, більш активне використання поновлюваних джерел енергії. Захист малозабезпечених українців (очевидно, від зростання тарифів) буде йти персоналізований, з використанням інструментів, які не заважають розвитку ринку.

Акцентується увага на різних прогамма з енергоефективності, в тому числі, в ЖКГ.

В рамках цього сценарію пропонується ввести ринок за всіма видами енергоресурсів, а також стимулювати людей змінювати постачальника, якщо ціни їх не влаштують. Таким чином хочуть розвивати конкурентне середовище. Хоча, як показує практика з газом, можливість вибору постачальника особливо нічого не дає - цінники зашкалюють у всіх.

Також наголошується, що буде продовжено курс на зелену енергетику (хоча платити інвесторам за рекордними тарифами Україна вже не може).

В рамках зеленого курсу буде також знижений викид парникових газів від діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорт стануть переводити на біопаливо в електроенергію.

Планується розробити довгострокову програму щодо відмови від вугільних ТЕС. При цьому незрозуміло, за які гроші все це планується зробити. Адже тільки модернізація ТЕС ДТЕК, за оцінками аналітика Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчука, обійдеться не менше 4 млрд євро.

У стратегії зазначено, що фінансування буде йти за рахунок держбюджету (в рамках можливостей), їх місцевих бюджетів та "інших джерел". Ймовірно, вся надія на допомогу Євросоюзу. Хоча експерти і вважають, що вона навряд чи буде дуже великою, і всі потреби точно не покриє.

5G відкладається

В Україні відкладається інтернет 5G. Як зазначено в пояснювальній записці до постанови Кабміну, на реалізацію прописаного раніше плану немає фінансування.

Тому пункт про проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу діапазону 700 МГц і 3400-3800 МГц для впровадження мобільного зв'язку п'ятого покоління (його планували реалізувати до червня цього року) з чинної постанови викреслили.

Замість нього з'явився інший - забезпечити вивчення можливості спільного використання радіоелектронних засобів спеціальних користувачів (спецзв'язку) і системи мобільного зв'язку п'ятого покоління. Термін зазначений інший - до грудня 2021 року.

Також Кабмін повинен підготувати постанову про зміну плати за ліцензії на радіочастотний ресурс в частині плати за ресурс в діапазоні 694-790 МГц для мобільного інтернету. Частоти під 5G при цьому хочуть виставити на аукціон.