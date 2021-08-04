Уряд передав Нафтогазу п’ять державних ТЕЦ

Кабінет Міністрів на засіданні 4 серпня ухвалив розпорядження, яким передав п’ять державних теплоелектроцентралей зі сфери управління Фонду держмайна до НАК "Нафтогаз України", повідомляє Экономическая правда.

Про це йдеться у документах до засідання.

Так, уряд передає до статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" єдиний майновий комплекс ДП "Севєродонецька теплоектроцентраль", а також акції АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ".

Крім того, ці ТЕЦ виключили з переліку об’єктів великої приватизації.

Прем'єр Денис Шмигаль під час засідання звернувся також до місцевих керівників, на території яких розташовані ці ТЕЦ:

"Якщо у вас є впевненість та доведені ресурси, що ви можете краще управляти цими підприємствами — то у вас є можливість звернутись до Кабміну. Ми готові розглянути передачу відповідних об’єктів у ваше управління".

У пояснювальній записці до розпорядженні рішення пояснюють боргами підприємств перед НАКом, які сягають 5,7 млрд грн. В уряді кажуть, що завдяки передачі акцій до Нафогазу, ТЕЦ зможуть провести ремонтні роботи та забезпечити себе необхідним ресурсом газу до опалювального сезону.

Зазначається, що Антимонопольний комітет надав дозвіл на концентрацію. ФДМ упродовж тижня повинен передати пакети акцій та єдиний майновий комплекс ДП "Севєродонецька теплоектроцентраль".