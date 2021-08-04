Ліван випустив ракети по Ізраїлю

Три ракети були випущені в середу з Лівану по Ізраїлю, у відповідь ізраїльська артилерія відкрила вогонь по ліванській території, повідомляє ТАСС.

"Три ракети були випущені з Лівану по території Ізраїлю. Дві з них впали на території Ізраїлю, одна не перелетіла кордон. У відповідь артилерійські підрозділи ізраїльської армії обстріляли територію Лівану", - йдеться в заяві військових.

За інформацією державного радіо Kan, в результаті ракетного обстрілу з ізраїльського боку жертв немає. Радіостанція повідомляє, що наразі прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет і міністр оборони Бені Ганц проводять консультації з питань безпеки в Кнесеті (парламенті Ізраїлю). Kan вказує, що, по ізраїльським оцінкам, за ракетним обстрілом стоять палестинські угруповання.