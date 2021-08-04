Геращенко звільнили з посади заступника голови МВС

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Його звільнили за власним бажанням. Про це заявило джерело в Кабміні, повідомляє РБК-Україна.

"Геращенко звільнили за власним бажанням", - уточнило джерело.

На його місце була призначена Акопян Мері Андраніківна.

Зазначимо, Антона Геращенка призначили на посаду заступника голови Міністерства внутрішніх справ України у вересні 2019 року. Він відповідав за координацію законодавчого забезпечення діяльності МВС, взаємодію з Верховною Радою, Громадською радою при МВС, зв'язок із засобами масової інформації.