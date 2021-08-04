Метінвест Ахметова підписав договір про покупку Дніпровського меткомбінату
Група "Метінвест" через ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ), придбала цілісний майновий комплекс (ЦВК) ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК) за 9,17 млрд грн, повідомляє БiзнесЦензор.
Згідно з даними в системі в "ProZorro.Продажі", відповідні акти купівлі майна на аукціоні, на якому "Метінвест" був єдиним учасником, підписані 2 серпня.
Перед цим, 30 липня, ДКХЗ перерахувало залишок суми за купівлю майна в розмірі 8,51 млрд грн. Ще 656,14 млн грн були перераховані 27 липня.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".
ДМК був одним з найбільших виробників сталі в Україні з металургійним виробництвом повного циклу. Виробничі потужності ЦВК ДМК включали 3,9 млн тонн сталі на рік.