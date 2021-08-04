ЄС визнав українські COVID-паспорти на технічному рівні

Європейський Союз схвалив українські цифрові COVID-сертифікати на технічному рівні. Тепер очікується політична частина взаємовизнання.﻿ Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, повідомляє РБК-Украина.

"Щойно цифрові COVID-сертифікати в "Дія" пройшли успішне технічне оцінювання з боку ЄС!" , - написав він.

За його словами, таке рішення стало вирішальним етапом "взаємовизнання цифрових сертифікатів для подорожей".

"Це був дійсно надскладний та дуже комплексний іспит, особливо в частині реалізації кваліфікованого електронного підпису та офлайн/онлайн верифікації документів" , - зазначив Вискуб.

Він додав, що тепер залишився останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод.

Автор: Марія Кучерявець