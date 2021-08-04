Заступнику Шишова заборонили в'їзд в Україну

Після того як 3 серпня в Києві знайшли повішеним главу українського відділення "Білоруського будинку" Віталія Шишова, прес-служба організації заявила, що його заступнику Родіону Батуліну на три роки заборонили в'їзд в країну, повідомляє Дзеркало тижня.

Підстави такого вчинку залишаються невідомими. У документі зазначено, що рішення прийнято "через наявність в базі даних Державної прикордонної служби рішення уповноваженого державного органу України про заборону на в'їзд в Україну".

Прес-служба БДУ розповідає, що 14 липня Батулін виїхав з України в Європу. Йому потрібно було вирішити питання з документами. Коли стало відомо, що Віталія Шишова знайшли повішеним, його заступник виїхав автобусом до Києва. На наступний день на території пункту пропуску "Устігул" Батуліна повідомили, що з моменту виїзду він є нев'їзним.

Хто такий Родіон Батулін?

Видання "Бабель" повідомляє, що Родіон Батулін тісно пов'язаний з Сергієм "Боцманом" Коротких. Той навчався в білоруській школі КДБ. Ще один його знайомий - неонацист Максим "Тесак" Марцинкевич.

Батулін - борець. Спочатку виступав за Білорусь, а після зміни громадянства почав виступати за Латвію. В 2019 він був одним із нападників на авто екс-президента України Петра Порошенка.