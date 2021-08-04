Альтернатива куркумі: 4 спеції, які борються із запаленням

Коли справа доходить до протизапальних спецій, найбільш галас викликає куркума. І це справедливо! Активне з'єднання куркуми, куркумін, дійсно допомагає боротися з хворобами. Але це не єдина корисна спеція, повідомляє WomanEL.

Експерт з харчування Канчан Койі розповіла про те, що потрібно їсти для боротьби із запаленням.

Кайенский перець

Капсаїцин - це з'єднання в кайенского перцю, яке надає йому гострий та пряний смак. Воно також відповідає за його користь для здоров'я в боротьбі із запаленням.

Інші переваги кайенского перцю включають його статус джерела цінних фитонутриентов і безліч необхідних вітамінів, включаючи калій і магній.

Чорний перець

Коли ми готуємо з куркумою, ми завжди додаємо дрібку чорного перцю, який збільшує засвоєння куркумина в 20 разів. Але і сама по собі ця спеція корисна. Згідно з деякими дослідженнями, активний інгредієнт чорного перцю, пиперин, бореться із запаленням.

Мускатний горіх

Він також містить протизапальні сполуки, звані монотерпенов, зокрема Сабіна, терпинеол і пінен. Додайте в блюда цю спецію, щоб підвищити захист від хвороб.

Кориця

Ще одна популярна спеція, що володіє потужними протизапальними властивостями. За словами Койі, цейлонська кориця безпечніше для повсякденного вжитку через більш низької концентрації кумарину. Виявляється, у великих кількостях він може бути шкідливий для печінки.