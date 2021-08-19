Безпека вдома: предмети, які можуть нашкодити дитині

Фахівці Всеукраїнської спільноти парамедиків розповіли про безпеку в будинку, а саме акцентували на меблях, які можуть нести в собі небезпеку для малюків, які пізнають світ, повідомляє Клатч.

Отже, яку небезпеку несуть у собі меблі?

1. Діти дуже люблять залазити якомога вище і якомога далі. Для цього ідеально підходять полки шафи, ящики комодів або тумбочок.

Якщо меблі не закріплено до стін, то є велика ймовірність, що вони впадуть і можливо прямо на дитину. Зараз існує безліч різних кріплень меблів до стін, які можна придбати в будь-якому будівельному магазині.

До речі, не забудьте зафіксувати і різні побутові прилади, які можуть впасти (телевізор, мікрохвильова піч, торшер тощо). Дітям іноді достатньо декількох секунд, щоб перевернути їх на себе.

2. Думаємо, що кожен з вас спостерігав за тим, як діти із захопленням дістають різні речі з шафи, комодів або ящиків? І напевно ви дуже хвилювалися за маленькі дитячі пальчики, які можна прищемити дверцятами або ящиками?

Зараз існує багато різних блокувальників, які ставляться на двері шаф або ящиків, щоб дитина не могла їх відкрити. Також існують м'які фіксатори, які можна одягати на ящики, щоб дитина не прищемила пальці під час гри.

3. Вікна та підвіконня. Звичайно, на широких підвіконнях цікаво грати, спостерігаючи за життям, яке вирує за вікном. І в той же час, відкрити вікно і спертися на москітну сітку в дитини займає рівно хвилину, а наслідки, як ви розумієте, летальні.

Не пошкодуйте часу і сходіть у меблевий або будівельний магазин і купіть спеціальні замки для вікон. Такі замки без ключика дитина не відкриє, а тому ви можете бути спокійними за підвіконні забави.

Найбільший плюс таких блокувальників - не потрібно свердлити. Просто демонтуєте свою ручку на вікні, встановлюєте ручку з ключиком, підкрутити два саморіза. Готово! Також плюсом є те, що ключик один, підходить до всіх вікон, навіть якщо ви встановите 10 ручок на вікна.

Мінус: вимагає постійних маніпуляцій з ключиком. Тобто, кожен раз для провітрювання вікна потрібно діставати ключик, відкривати, потім закривати і т.д. Але коли на кону життя дитини, це ж не складно, правда?

4. Столи, тумбочки, дивани, які зазвичай містять прямі кути і несуть у собі небезпеку ударів і розтинів. Діти стрибають на диванах, палають; бігаючи по квартирі, вдаряються в край столів і тумб. У цьому вам також допоможуть м'які фіксатори кутів, які можна придбати в інтернет-магазинах або просто в будівельних центрах.

5. Розетки та побутова техніка, включена в електромережу. Небезпечними тут можуть бути всі розетки на рівні росту дитини, подовжувачі, які лежать на підлозі; грубки, холодильник, праска, пральна машина. Дитина заради цікавості може засунути пальці в розетку, пробувати засунути туди різні предмети (наприклад, олівці або ручки); спіткнутися за провід, який лежить; включити пральну машину, коли там лежить домашній улюбленець тощо. Фантазія дитяча кордонів не має.

Ваше завдання - закрити всі розетки спеціальними кришками, всі подовжувачі, дроти закріпити до стіни спеціальними скобами; максимально обмежити доступ до електричних приладів. Зараз майже кожна пральна машина має функцію блокування від дитини, тому не забувайте включати такий режим, коли дитина поруч.