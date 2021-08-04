Міжбанк: долар знову росте

У середу зростання котирувань на міжбанківському валютному ринку продовжилося.

Головний попит, як і в попередні дні, створюють нерезиденти, що конвертують у валюту отримані дивіденди. До них приєдналися спекулянти, що почули можливість заробити на стрибку курсу. Також серед покупців помічені імпортери бензину і дизельного палива: в розпалі збирання врожаю, і попит на паливо зростає. На міжбанку число покупців на початку торгів в два рази перевищило число продавців. До кінця обідньої перерви цінник на покупку піднявся до 26,93, а на продаж - до 26,95 гривень.

Вранці готівковий долар в обмінниках Києва продавали по 26,97-26,98 гривень, але вже до обіду, відреагувавши на зростання на міжбанку, цінник підняли до 27,02-27,03 гривень, а роздрібні обмінки почали продавати «американця» по 27,05 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня виріс до 1,1878 долара, але пробитися вище не вдалося, і під тиском продажів він опустився до 1,1842. Готівковий євро вранці продавали по 31,90 гривень, але до обіду знайти таку ціну стало складно: основна маса обмінників перейшла на продаж євровалюти по 31,92-31,95 гривень.

Російський рубль сьогодні торгується в діапазоні 72,70-73,00 рубля за долар. У Києві готівковий рубль нарешті зрушив з місця: пропозицій по 3,65 гривні за 10 рублів стало мало, а основна маса обмінників продає рубль по 3,67-3,68 гривні за 10 рублів.