Українські авіакомпанії запускають нові рейси за кордон

Українські авіакомпанії запускають нові рейси за кордон

Державіаслужба України видала трьом українським авіакомпаніям права на шість маршрутів за кордон. Рішення про це комісія регулятора прийняла 29 липня і офіційно опублікувала його 3 серпня, повідомляє Avianews.

Найбільше прав отримав лоукостер SkyUp. Йому дозволили регулярно літати по два рази на тиждень з Києва та Львова в Бахрейн, три рази на тиждень з Києва в Фуншал у Португалії, чотири рази в тиждень з Києва до столиці Кувейту Ель-Кувейт.

Ще комісія Державіаслужби схвалила заявку іншого лоукостера Bees Airline на регулярні рейси Київ-Гельсінки. Авіакомпанія зможе літати за цим маршрутом до трьох разів на тиждень.

«Роза Вітрів» (Windrose) з 1 по 15 вересня зможе виконувати до 14 чартерних рейсів на тиждень на маршруті Київ-Тель-Авів для перевезень груп хасидських паломників, які полетять до Умані на святкування єврейського Нового року Рош Ха-Шана.

Комісія також анулювала право МАУ на польоти з Києва в Ель-Кувейт, оскільки авіакомпанія його не використовувала більше року.

У рамках цього ж засідання регулятор відмовив SkyUp у виході на маршрути Львів-Ель-Кувейт і Київ-Даммам на підставі частини 8 статті 94 Повітряного кодексу України.

Зазвичай регулятор посилається на неї, коли на маршруті є обмеження на число можливих рейсів, і вихід нових авіаперевізників неможливий до зміни міжурядових угод.

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