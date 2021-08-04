Українські авіакомпанії запускають нові рейси за кордон

Державіаслужба України видала трьом українським авіакомпаніям права на шість маршрутів за кордон. Рішення про це комісія регулятора прийняла 29 липня і офіційно опублікувала його 3 серпня, повідомляє Avianews.

Найбільше прав отримав лоукостер SkyUp. Йому дозволили регулярно літати по два рази на тиждень з Києва та Львова в Бахрейн, три рази на тиждень з Києва в Фуншал у Португалії, чотири рази в тиждень з Києва до столиці Кувейту Ель-Кувейт.

Ще комісія Державіаслужби схвалила заявку іншого лоукостера Bees Airline на регулярні рейси Київ-Гельсінки. Авіакомпанія зможе літати за цим маршрутом до трьох разів на тиждень.

«Роза Вітрів» (Windrose) з 1 по 15 вересня зможе виконувати до 14 чартерних рейсів на тиждень на маршруті Київ-Тель-Авів для перевезень груп хасидських паломників, які полетять до Умані на святкування єврейського Нового року Рош Ха-Шана.

Комісія також анулювала право МАУ на польоти з Києва в Ель-Кувейт, оскільки авіакомпанія його не використовувала більше року.

У рамках цього ж засідання регулятор відмовив SkyUp у виході на маршрути Львів-Ель-Кувейт і Київ-Даммам на підставі частини 8 статті 94 Повітряного кодексу України.

Зазвичай регулятор посилається на неї, коли на маршруті є обмеження на число можливих рейсів, і вихід нових авіаперевізників неможливий до зміни міжурядових угод.