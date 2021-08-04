Дмитро Гордон похвалився сімейним фото на море з підрослими дітьми

Відомий український телеведучий Дмитро Гордон поділився з шанувальниками знімком, на якому засвітився разом з дружиною і дітьми на морі. Сім'я позувала в пляжних образах, повідомляє Обозреватель.

Фанати оцінили кадр і засипали знаменитість компліментами. Відповідне фото Гордон опублікував на сторінці в Instagram.

Телеведучий позував на камеру в пляжних шортах темно-синього кольору, а поруч з ним знаходилися його дружина Олеся Бацман і діти – доньки Санта, Аліса та Ліана, а також син Ростислав. Сім'я показала, як разом побудувала з піску цілий будинок.

Дмитро Гордон з дітьми і дружиною. Джерело: instagram.com/gordondmytro

Користувачам мережі сподобалося сімейне фото знаменитості. Багато хто залишив приємні коментарі під публікацією.

Сім'я Дмитра Гордона. Джерело: instagram.com/gordondmytro