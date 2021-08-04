Бої за Іловайськ: генералів РФ підозрюють у вбивстві українських солдат

Двом генерал-полковників Збройних сил РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни й порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України, дії російських генералів кваліфіковані за ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 та ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України.

"Начальник Головного штабу Сухопутних військ - перший заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил РФ (з січня 2015 року - заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ) і начальник Центрального командного пункту Генерального штабу Збройних сил РФ в серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, з метою досягнення своєї мети по окупації частини Донецької і Луганської областей України, організували та здійснили віроломний вбивство українських захисників у г.Іловайск під час їх виходу з оточення по т.зв. зеленому коридору, безпеку якого гарантувалася ВС РФ ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в 2014-15рр., підозрювані, за попередньою змовою з іншими високопоставленими особами ВС РФ і здійснюючи керівництво довіреними підрозділами регулярних військ РФ і незаконних збройних формувань, вели агресивну війну проти України, в результаті чого порушили її територіальну цілісність.

"Вирішується питання про оголошення зазначених осіб в розшук. Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Раніше до кримінальної відповідальності за співучасть в організації розстрілу українських воїнів також залучені перший заступник начальника Генштабу ВС РФ і начальник Головного оперативного управління - заступник начальника Генштабу ВС РФ.