Світовий ритейлер дорогоцінних металів випустить забезпечений золотом стейблкоїн

Канадська компанія Kitco, глобальний ритейлер дорогоцінних металів, анонсувала випуск стейблкоїну, підкріпленого золотом, повідомляє ForkLog.

Відповідно до прес-релізу компанії, Kitco Gold (KGLD) буде повністю забезпечуватися фізичним золотом в сховищах Kitco DirectReserve. Котирування активу відстежуватимуть ринкову вартість металу в режимі реального часу.

Емітентом стейблкоїну виступить проект Stable, який надасть технологію смарт-контрактів для випуску і спалювання токенов в мережі Ethereum. Платформа Tradewind Markets забезпечить допомогу в розрахунках.

First Digital Trust з Гонконгу надасть послуги з дотримання нормативних вимог, імплементації процедури «знай свого клієнта» (KYC), заходів з боротьби з відмиванням грошей (AML), процесингу і забезпечення права власності.

Директор з розвитку бізнесу Kitco Digital Metals Group Джон Дорекас заявив, що KGLD являє собою цифрову розписку про володіння фізичним золотом і надасть інституціональним інвесторам «надійний» клас активів.

«Інвестори отримають конкурентоспроможну альтернативу традиційним продуктам на базі золота, таким як ETF, з додатковими перевагами трейдингу і розрахунків в реальному часі, що забезпечуються технологією блокчейн», - сказав Дурекас.

Точна дата початку торгів KGLD ще не визначена, в Kitco розраховують, що це станеться в найближчі тижні.