Світовий ритейлер дорогоцінних металів випустить забезпечений золотом стейблкоїн

Світовий ритейлер дорогоцінних металів випустить забезпечений золотом стейблкоїн

Канадська компанія Kitco, глобальний ритейлер дорогоцінних металів, анонсувала випуск стейблкоїну, підкріпленого золотом, повідомляє ForkLog.

Відповідно до прес-релізу компанії, Kitco Gold (KGLD) буде повністю забезпечуватися фізичним золотом в сховищах Kitco DirectReserve. Котирування активу відстежуватимуть ринкову вартість металу в режимі реального часу.

Емітентом стейблкоїну виступить проект Stable, який надасть технологію смарт-контрактів для випуску і спалювання токенов в мережі Ethereum. Платформа Tradewind Markets забезпечить допомогу в розрахунках.

First Digital Trust з Гонконгу надасть послуги з дотримання нормативних вимог, імплементації процедури «знай свого клієнта» (KYC), заходів з боротьби з відмиванням грошей (AML), процесингу і забезпечення права власності.

Директор з розвитку бізнесу Kitco Digital Metals Group Джон Дорекас заявив, що KGLD являє собою цифрову розписку про володіння фізичним золотом і надасть інституціональним інвесторам «надійний» клас активів.

«Інвестори отримають конкурентоспроможну альтернативу традиційним продуктам на базі золота, таким як ETF, з додатковими перевагами трейдингу і розрахунків в реальному часі, що забезпечуються технологією блокчейн», - сказав Дурекас.

Точна дата початку торгів KGLD ще не визначена, в Kitco розраховують, що це станеться в найближчі тижні.

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