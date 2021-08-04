Важлива заява лікаря - мамолога: як розпізнати внутрішньопротокову папіломму
На своїй сторінці в соціальній мережі гінеколог і мамолог Юлія Желтоножская розповіла про те, як розпізнати внутрішньо протокову папілому і чому відсутність симптомів не означає, що не слід ходити до лікаря.
Профілактичний огляд у гінеколога і мамолога потрібно проводити не рідше 1 разу на рік.
"На практиці відсутність болю в молочних залозах і дискомфорту не виключає наявність хвороб. Панікувати з цього приводу не варто, але дотримуватися пильність стосовно свого здоров'я настійно рекомендую. Внутрішньо протокова папілома належати до доброякісних пухлин молочної залози. Однак є ризики переродження пухлини в злоякісну. Тому рання діагностика особливо важлива, оскільки вона дає можливість проведення щадних оперативних втручань без хімієтерапії", - повідомила лікар.
Вона зазначила, що за статистикою дана хвороба становить 10% від усіх захворювань молочної залози. Початкові ознаки протокових папілом характеризуються виникненням виділень, що з'являються з соска.
Діагностика захворювання включає:
- Огляд мамолога. Пальпація молочної залози; ⠀
- Цитологічне дослідження виділень; ⠀
- Цитограма виділень з соска; ⠀
- Дуктографія-рентгенівське дослідження протока з введенням контрасту;
- Проводяться аналізи крові на виявлення онкологічних маркерів грудної залози; ⠀
- Мамографія, УЗД, МРТ – обстеження дозволяють виявити характер пухлини, розмір, відрізнити папілому від злоякісного утворення грудей. ⠀
"Лікування папіломи молочної залози може бути виключно хірургічним.У більшості випадків операція з видалення внутрішньо протокової папіломи молочної залози проводиться через періареолярний доступ. Тривалість таких операцій близько 30-40 хвилин. Термін перебування пацієнтки в стаціонарі-доба. Нагадую, що профілактичний огляд у гінеколога і мамолога потрібно проводити не рідше 1 разу на рік!",- додала мамолог.