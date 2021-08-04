Важлива заява лікаря - мамолога: як розпізнати внутрішньопротокову папіломму

На своїй сторінці в соціальній мережі гінеколог і мамолог Юлія Желтоножская розповіла про те, як розпізнати внутрішньо протокову папілому і чому відсутність симптомів не означає, що не слід ходити до лікаря.

Профілактичний огляд у гінеколога і мамолога потрібно проводити не рідше 1 разу на рік.

"На практиці відсутність болю в молочних залозах і дискомфорту не виключає наявність хвороб. Панікувати з цього приводу не варто, але дотримуватися пильність стосовно свого здоров'я настійно рекомендую. Внутрішньо протокова папілома належати до доброякісних пухлин молочної залози. Однак є ризики переродження пухлини в злоякісну. Тому рання діагностика особливо важлива, оскільки вона дає можливість проведення щадних оперативних втручань без хімієтерапії", - повідомила лікар.

Вона зазначила, що за статистикою дана хвороба становить 10% від усіх захворювань молочної залози. Початкові ознаки протокових папілом характеризуються виникненням виділень, що з'являються з соска.

Діагностика захворювання включає:

Огляд мамолога. Пальпація молочної залози; ⠀

Цитологічне дослідження виділень; ⠀

Цитограма виділень з соска; ⠀

Дуктографія-рентгенівське дослідження протока з введенням контрасту;

Проводяться аналізи крові на виявлення онкологічних маркерів грудної залози; ⠀

Мамографія, УЗД, МРТ – обстеження дозволяють виявити характер пухлини, розмір, відрізнити папілому від злоякісного утворення грудей. ⠀