Олена Зеленська вразила ніжним елегантним образом на зустрічі

Перша леді України Олена Зеленська поділилася з шанувальниками знімками, на яких засвітилася в ніжному і елегантному образі. Дружина президента для виходу в світ обрала обтислий костюм у пудровому кольорі, повідомляє Обозреватель.

Свій аутфіт Зеленська доповнила аксесуарами йі стильною зачіскою. Відповідні кадри вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Дружина українського президента позувала на камеру в костюмі, що складається з довгої обтислої спідниці та блузи. Вбрання доповнював чорний пояс. Крім того, перша леді завершила лук аксесуарами у вигляді невеликих золотих сережок, а також вона зробила легкі хвилі на голові й ніжний макіяж з акцентом на очі.

Олена Зеленська в ніжному образі. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official