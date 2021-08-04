У Росії горить майже мільйон гектарів лісу

На території Росії продовжують палати 211 лісових пожеж на площі 986 643 га, повідомляє Укрінформ.

За даними відомства, пожежонебезпечний сезон оголошений у всіх суб'єктах країни. Режим надзвичайної ситуації ввели в 10 регіонах РФ, особливий протипожежний режим - у 59 регіонах, а також в окупованих Росією Криму та Севастополі.

Найскладніша ситуація в російській республіці Якутія, де зараз діють 115 лісових пожеж. Ліси тут горять вже три місяці.

Провладні російські медіа повідомляють, що для боротьби з ними туди в середу відправлені військовослужбовці інженерного з'єднання Східного військового округу РФ.

Дим від палаючих лісів у Якутії настільки сильний, що він 4 серпня накрив, зокрема, місто Новий Уренгой в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, що знаходиться більш ніж за тисячу кілометрів від Якутії.