Рейтинг імпортерів бензинів: І півріччя 2021 р.

Компанії ОККО і WOG стали найбільшими імпортерами автомобільних бензинів за підсумком І півріччя 2021 р., свідчать дані Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

Лідером рейтингу залишається бренд ОККО, який постачив на ринок 177,4 тис. т бензинів, що на 25% більше за аналогічний показник минулого року (142,5 тис. т). У кошику постачань змінилося співвідношення білоруського і литовського ресурсу: на 40% зріс імпорт з Білорусі, до 141,7 тис. т, і на 29% скоротився імпорт з Литви (29 тис. т). Крім того, компанія також оформила 6,7 тис. т морського ресурсу: 5,3 тис. т з Греції і 1,4 тис. т – з Румунії.

WOG за звітний період збільшив ввезення бензину на 24%, до 98,5 тис. т. Оператор на 18%, до 74,5 тис. т, збільшив закупівлі білоруського бензину і на 47% – литовського продукту (до 23,9 тис. т).

З п'ятого місця на третє, за підсумками січня-червня 2020 р., перемістилася група «БРСМ». Так, компанія «Катма Груп», яка виступає найбільшим постачальником нафтопродуктів для неї, за підсумком першого півріччя поточного року імпортувала 60,3 тис. т бензину марки А-92 з Білорусі, або вдвічі більше, ніж роком раніше (28 тис. т).

За даними «А-95», «Катма Груп» залишається єдиною компанією на ринку, яка імпортує винятково бензин А-92, тоді як решта мереж АЗС імпортують переважно марку А-95 (див. граф).

Така специфіка постачань викликана потребою наявності бази для власного виробництва сумішевих бензинів марки А-95 шляхом змішування «двійки» з розчинниками. Нагадаємо, за підсумками січня-червня 2021 р. «БРСМ» імпортувала 12,7 тис. т безакцизних октанопідвищуючих компонентів як розчинники для лакофарбової промисловості.

Четверту сходинку рейтингу посіла компанія «Укрпалетсистем» (UPG) з 42,5 тис. т білоруських бензинів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2020 р.. П'яте місце закріпилося за компанією «Амік Україна», яка постачила 32,6 тис. т (+3% до січня-червня 2020 р.).

У десятку найбільших імпортерів бензинів також увійшли «Сокар Україна» (21,7 тис. т), «Альянс Ойл Україна» (19,2 тис. т), KLO (17,9 тис. т), «Авантаж» (12, 1 тис. т) і «Глуско Україна» (11,2 тис. т).

Топ-10 найбільших імпортерів автобензинів I півріччя 2021 г., тис. т.