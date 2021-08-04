Імпорт персиків в Україну втричі перевищує власне виробництво

З кожним роком в Україні зменшуються площі під насадженнями персиків. За останні 5 років цей показник скоротився на 21% і у 2020 році становив 2,7 тис. га. При цьому Україна імпортує у 2,8 раза більше персиків, ніж виробляє.

Про це повідомили﻿ в Українському клубі аграрного бізнесу.

Персики в Україні вирощуються в основному на півдні. 81% вирощених персиків припадає на 4 області: Одеська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька області.

При цьому близько 50% вирощуються в господарствах населення, а 50% - фермерськими та промисловими господарствами. І саме для останніх характерне скорочення насаджень персиків та обсягів виробництва.

“На півдні України з кожним роком стає все більш посушливий клімат і стає все складніше вирощувати персики без використання додаткового зрошення. Для встановлення зрошувальних систем необхідні додаткові капіталовкладення. А в комбінації зі значною ціновою конкуренцією зі сторони імпортних поставок персику, часом це стає недоцільно” , - пояснює Світлана Литвин, аналітик УКАБ.

У 2020 році імпортні поставки персиків становили 48,3 тис. т, а виробництво – 17,1 тис. т. При цьому експортні відвантаження практично відсутні.

Основні країни-постачальники персиків у 2020 році:

Греція (65% імпортованого обсягу),

Туреччина (16%)

Іспанія (10%).