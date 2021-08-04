Швеція буде вводити третю дозу COVID-вакцини

Третю дозу вакцини від Covid-19 більшість населення Швеції отримає у 2022 році. В кінці осені людям з групи ризику запропонують додаткову дозу. Про це заявило Шведське агентство громадської охорони здоров'я, повідомляє Дзеркало тижня.

На думку шведських фахівців, масштаби в цей час неясні й залежать, серед іншого, від можливих нових варіантів вірусу і від того, що різні дослідження покажуть про захисний ефект вакцин з плином часу. Агентство також стежить за розвитком в країнах, які випереджають Швецію в роботі щодо вакцинації.

За оцінками Агентства громадської охорони здоров'я, вакцинація дорослого населення двома дозами буде завершена восени. Потім препарат буде запропонований 16-17-річним підліткам, а також дорослим, які з різних причин раніше не були щеплені.

Восени, однак, додаткову дозу щеплення запропонують людям, що живуть в будинках престарілих, які старше 80 років або мають знижений імунітет.

За словами головного епідеміолога країни Андерса Тегнелла, "викорінити вірус неможливо".

"Тому робота по вакцинації повинна бути довгостроковою і зосередженою на зниженні серйозних захворювань і смертності", - підкреслює Тегнелл.

Він додав, що вакцинація жителів в районах з низьким рівнем вакцинації як і раніше повинна заохочуватися. У Швеції ця проблема в основному зачіпає передмістя, де живуть іммігранти. Попередні дослідження показали, що люди з Африки найбільш насторожені.

У Швеції принаймні однієї дозою вакцини щеплені 78% дорослого населення, дві дози отримали вже 51% шведів.