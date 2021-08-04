Пожежі в Греції знищили близько 100 будинків

У північних передмістях Афін бушують лісові пожежі, які вже знищили близько 100 будинків, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявив заступник міністра цивільного захисту та антикризового управління Греції Нікос Хардаліас.

За словами чиновника, вогонь поблизу селища Варібобі охопив близько 1,2 тисячі гектарів землі. Через нього повністю згоріли 76 будинків, ще 18 пошкоджені.

Хардаліас також розповів, що пожежі завдали збитків 27 підприємствам району. Вогонь пошкодив десятки транспортних засобів: 82 машини були повністю знищені, 64 автомобілі частково обгоріли. За даними міністерства, люди не постраждали.

Раніше столиця Греції опинилася під загрозою через масштабні лісові пожежі. Займання почалося вдень 2 серпня біля підніжжя гори Парнас. Вогонь охопив десятки будинків і закладів громадського харчування. У підсумку з Варібобі та двох сусідніх сіл евакуювали понад 300 осіб. На гасіння загоряння надіслали понад 500 пожежників і п'ять вертольотів.