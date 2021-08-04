Литва відправила Україні понад 50 тисяч доз вакцини

У середу, 4 серпня, уряд Литви відправив Україні 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Загалом Україна отримає 131 тисячу доз вакцини, повідомляє РБК-Украина.

Решта 77 тисяч доз надійдуть в Україну в найближчі кілька тижнів.

"Таким чином, Литва допомагає країні, що переживає геополітичні та інші потрясіння, боротися з коронавірусом" , - заявили в МОЗ Литви.

Нагадаємо, партія вакцин від Литви призначена для імунізації військовослужбовців з резерву.