Марсохід NASA показав нові фотографії Червоної планети

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) поділилося новими фотографіями поверхні Червоної планети, які зробив марсохід Perseverance. Наразі пристрій займається збиранням зразків ґрунту, повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, що сьогодні головним завданням для Perseverance є пошук ознак давнього життя на Марсі. Вже незабаром пристрій збере перші показники ґрунту для їх подальшого аналізу.

Зокрема, марсохід зробив декілька нових кадрів поверхні Червоної планети.

When your “office” is as dusty as mine, sometimes you have to roll up your sleeves and clear things away. I’ve just scoured off the weathered crust on this rock to see what lies beneath. Soon I’ll get my first rock core from nearby. More on sampling: https://t.co/MYw9RoDbGjpic.twitter.com/J2ltSfpleU — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 3, 2021

Нагадаємо, що Perseverance був доставлений на Марс разом зі гелікоптером Ingenuity 18 лютого поточного року. Вже після 2026 року, спеціальна місія Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA вирушить до Червоної планети, аби забрати показники ґрунтів, які на той час підготує марсохід.

Автор: Сергій Пишкін