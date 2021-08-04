Експерти назвали 2020 рік найгіршим в історії авіації

Авіакомпанії у 2020 році через коронавірусні обмеження зазнали чистих збитків у розмірі $126,4 млрд. Про це йдеться у звіті Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), повідомляє РБК.

«Загальна виручка від пасажирських перевезень у 2020 році впала на 69%, до $189 млрд <...>. Зниження кількості перевезених авіапасажирів у 2020 році було найбільшим за всю історію спостережень за глобальними міжнародними авіаперевезеннями », - уточнюється в повідомленні.

Повітряне сполучення у 2020 році скоротилося більш ніж наполовину, авіакомпанії перевезли на 60,2% менше клієнтів (1,8 млрд осіб), ніж у 2019-му (4,5 млрд осіб). Загалом попит на авіаперевезення в галузі впав на 65,9% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Попит на міжнародні пасажирські перевезення знизився на 75,6% в порівнянні з 2019 роком, на внутрішніх авіалініях він упав на 48,8%.