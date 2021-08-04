Пожежа на складі в Києві ліквідовано

Пожежу в одноповерховій недіючій складській будівлі розміром 45х12м у Києві на вул. Куренівській, 21 неподалік від станції метро "Почайна", що виникла в середу, ліквідовано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"О 14:23 пожежники локалізували загоряння на площі 1200 кв. м й о 15:52 ліквідували" , - повідомляється на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

Керівник пресслужби управління ДСНС України в Києві Світлана Водолага повідомила про відсутність жертв у результаті пожежі, уточнивши, що інформація попередня.

"Попередньо, жертв і постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть уже правоохоронні органи, які перебувають на місці, вони опитують свідків" , - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як повідомлялося, інформація про спалах надійшла рятувальникам о 12:43. Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю поблизу протипожежних гідрантів.

До гасіння пожежі було залучено 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та майже 85 працівників особового складу.