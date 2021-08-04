Голові облради Харкова вручили підозру

Співробітники антикорупційних органів у середу, 4 серпня, вручили підозру голові Харківської облради Артуру Товмасяну у справі про вимагання хабаря, повідомляє Кореспондент.

"4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов'язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в отриманні неправомірної вигоди в 1 050 000 грн. Дії посадової особи кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди)" , - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За версією слідства, на початку 2021 року Товмасян у змові зі своїм заступником вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1 050 000 грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська облрада.

Протягом півріччя чиновники отримали всю суму чотирма траншами, в тому числі за посередництва спільника адвоката.