Як виховати дитину з високою самооцінкою: важливі поради для батьків

Психолог Михайло Лабковський пояснив, як виховати дитину з високою самооцінкою. Які поради батькам дав експерт – читайте у матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Приймати дитину такою, яка вона є

Дитина повинна відчувати, що її приймають такою, яка є. Вона для батьків — не тягар, не поламані надії та не можливість реалізувати власні амбіції.

Тобто це означає, що варто спокійно ставитися, наприклад, до навчання дитини. Не потрібно влаштовувати грандіозне свято, якщо у неї найвищі бали з усіх предметів, та не розігрувати трагедію, якщо отримала двійку. Адже вона повинна чітко усвідомлювати, що її приймають і люблять просто так, а не за щось.

Правильно хвалити дитину

Не варто використовувати похвалу як мотивацію. Дитина не має вважати, що мама її обійме тільки через золоту медаль, а тато поцілує тільки за вимитий посуд.

Якщо вона допомогла вам із хатньою роботою, можна їй просто подякувати. Якщо дитина отримала хорошу оцінку, можна розділити з нею її ж радість. Не треба скупитися на похвалу загалом, адже вона має знати, що її люблять та цінують.

Бути поруч, коли важко чи погано

Якщо дитина переживає певні складні для себе події, не варто говорити такі фрази, як: "сама винна", "не треба було дружити з тим хлопчиком" чи "треба було краще готуватися".

Ніколи ні з ким іншим не порівнювати

Це стосується навіть тих ситуацій, коли порівняння на користь дитини. Вона має бути зосереджена на тому, яка є сама, а не зосереджуватися на порівняннях з іншими.

Самі батьки повинні мати високу самооцінку

Батьки, які все роблять правильно, проте не люблять себе, не зможуть виховати впевнену в собі дитину. Наприклад, якщо мама каже доньці: "Ти у мене найкрасивіша", проте водночас при ній обговорює свій власний ніс і целюліт, – нічого не вийде.