Літнє тренування на прес: дивіться, як накачати омріяні кубики – відео

Накачані кубики – мета всіх любителів фітнесу. Тож якщо хочете надати своєму животику трохи пружності та рельєфу, гайда тренуватися разом. Ловіть ефективні вправи на прес, які можна виконувати будь-де, повідомляє 24 Канал.

Показником підтягнутості, крім рельєфних рук та плечей, завжди вважався накачаний прес. І поки триває літо, не проґавте можливість потренуватися на вулиці. Свіже повітря і фітнес – це неймовірно. Тренерка Катя Качан показала, які вправи добре пропрацьовують м'язи живота. Вуличне тренування складається з 6 вправ.



Сет вправ для прокачування пресу

Підіймання лопаток з положення лежачи на спині: 30 секунд;

30 секунд; Діагональні скручування: по 30 секунд на кожну сторону;

по 30 секунд на кожну сторону; Модифікаційні "ножиці": 30 секунд;

30 секунд; Класичні ножиці: 30 секунд;

30 секунд; "Бульдог": 30 секунд;

30 секунд; "Гірка": 30 секунд.

Поради від тренерки: між вправами відпочивайте 10 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

Цікаве про омріяні кубики

Досвід показує, що область живота – одна з найважчих для опрацювання м'язів. Але якщо виконувати вправи комплексно і регулярно, то видимі результати ви побачите швидко. Зазвичай у хлопців прес розвинений набагато менше, ніж інші групи м'язів – це пов'язано зі швидкістю реакції на тренування.

Приблизні терміни прокачування різних м'язів