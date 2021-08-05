Літнє тренування на прес: дивіться, як накачати омріяні кубики – відео

Літнє тренування на прес: дивіться, як накачати омріяні кубики – відео

Накачані кубики – мета всіх любителів фітнесу. Тож якщо хочете надати своєму животику трохи пружності та рельєфу, гайда тренуватися разом. Ловіть ефективні вправи на прес, які можна виконувати будь-де, повідомляє 24 Канал.

Показником підтягнутості, крім рельєфних рук та плечей, завжди вважався накачаний прес. І поки триває літо, не проґавте можливість потренуватися на вулиці. Свіже повітря і фітнес – це неймовірно. Тренерка Катя Качан показала, які вправи добре пропрацьовують м'язи живота. Вуличне тренування складається з 6 вправ.

Сет вправ для прокачування пресу

  • Підіймання лопаток з положення лежачи на спині: 30 секунд;
  • Діагональні скручування: по 30 секунд на кожну сторону;
  • Модифікаційні "ножиці": 30 секунд;
  • Класичні ножиці: 30 секунд;
  • "Бульдог": 30 секунд;
  • "Гірка": 30 секунд.

Поради від тренерки: між вправами відпочивайте 10 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

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Цікаве про омріяні кубики

Досвід показує, що область живота – одна з найважчих для опрацювання м'язів. Але якщо виконувати вправи комплексно і регулярно, то видимі результати ви побачите швидко. Зазвичай у хлопців прес розвинений набагато менше, ніж інші групи м'язів – це пов'язано зі швидкістю реакції на тренування.

Приблизні терміни прокачування різних м'язів

  • Плечова область і руки – 15 днів після початку тренування.
  • Область грудей і спини – 20 – 25 днів.
  • Область стегна, м'язів тазу і гомілки – 20 – 30 днів.
  • М'язи пресу – не менше як 40 днів.
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