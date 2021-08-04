І знову дощі: куди за прогнозом повернуться осадки 5 серпня

На більшу частину України повертається дощова погода з грозами. Але при цьому, у деяких регіонах країни трохи потеплішає, на південному сході навіть значно.

Отже, 5 серпня в західні області прийде невелике потепління, що, у свою чергу, виявиться невеликим похолоданням для півночі - і там і там очікується 24-27°С удень. Правда, у Волинській області буде трохи прохолодніше - близько 23-25°С удень. У більшості центральних областей очікується від 25 до 29°С удень. Але в Київській буде холодніше, а в Дніпропетровській - навіть спекотно: у першій обіцяють 24-26°С, у другій - 30-32°С. До слова, температура "30+" очікується також у східних і південних областях, крім Харківської та Одеської - там обіцяють 29-31°С. По всій країні, крім півдня та Криму, температура вночі - від 13 до 17°С. А ось південні та кримські ночі будуть спекотними - там буде близько 19-22°С.

Дощі з грозами залишаються на заході, накриють майже весь центр (крім Полтавської та Дніпропетровської областей), а також повернуться на північ країни. На решті території поки буде сонячно з невеликою хмарністю. Вітер на більшій частині території - 7-14 км/год у середньому, на заході - місцями до 18 км/год, в Одеській області - шквали до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 5 серпня в західних, північних, а також у більшості центральних, в Одеській і Миколаївській областях грози, удень місцями град і шквали 15-20 м/с. Увечері 5 серпня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі (рівень небезпеки - жовтий). 5 серпня в східних, а також у Сумській, Київській, Полтавській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 5 серпня очікується температура від 17 до 27°С, вітер 7-14 км/год і гроза.