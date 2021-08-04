Запобіжний захід Чаусу обирають в закритому режимі (Оновлено)
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розпочав засідання з обрання запобіжного заходу екс-судді Миколі Чаусу, Служба безпеки України просить суд про закрите слухання, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Засідання розпочалося. Наразі СБУ клопоче про закрите засідання", - поінформували в суді.
У ВАКС додали, що засідання дещо затрималося, оскільки Чаус спілкувався зі своїми адвокатами.
Трохи згодом у ВАКС повідомили, що клопотання задоволено і засідання відбувається у закритому режимі.
Раніше адвокат Чауса Ростислав Кравець сказав журналістам, що захист проситиме ВАКС про проведення закритого засідання з обрання запобіжного заходу Чаусу.
Оновлено. Основний суддя, який сьогодні повинен був сьогодні обрати запобіжний захід Миколі Чаусу, отримав постанову про відмову у відводі.
Розгляд справи продовжиться сьогодні, заявила спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.